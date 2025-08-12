Стартовали съемки фильма «Хроники Нарнии: Племянник чародея»

Съемки фильма «Хроники Нарнии: Племянник чародея» от Netflix официально стартовали в Лондоне. В режиссерском кресле — Грета Гервиг. Премьера — осенью 2026 года.

Съемочный процесс начался на минувших выходных в районе Банк-стейшн и Королевской биржи и их окрестностях в исторической части Лондона. Для воссоздания послевоенной Британии 1950-х годов были построены впечатляющие декорации, а на площадке вместе с Гервиг можно было увидеть множество статистов, пишет портал whats-on-netflix.

Новый фильм по роману Клайва Стейплза Льюиса расскажет о двух подростках, которые выпускают на улицы Лондона злую Белую Колдунью. На данный момент известно, что Колдунью сыграет Эмма Маки («Половое воспитание»), а образ дяди Эндрю на экране воплотит Дэниел Крейг.

Премьера «Племянника чародея» запланирована на 26 ноября 2026 года. После проката в кинотеатрах картина будет доступна на Netflix. Фильм Гервиг станет четвертым во франшизе «Хроники Нарнии». Предыдущие три фильм собрали в мировом прокате суммарно более 1,5 миллиарда долларов.