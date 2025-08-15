НАВЕРХ
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 120 дронов

Источник:
Sibnet.ru
249
ПВО
Фото: Russian Ministry of Defence / CC BY 4.0

Вооруженные силы Украины с применением 120 беспилотников и 68 боеприпасов нанесли удары по 9 муниципалитетам Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки дронов один человек погиб, еще семеро получили ранения, в том числе 12-летний ребенок, написал Гладков в своем телеграм-канале.

«В Белгороде с 16 часов прошедшего дня и до 11 часов сегодняшнего утра произведены атаки восьми беспилотников, три из которых сбиты», — рассказал Гладков, добавив, что в городе повреждены два административных здания, 34 квартиры в семи многоквартирных домах, три частных дома и 45 автомобилей.

В Белгородском пострадали два мирных жителя, в том числе 12-летний ребенок, повреждены 6 частных дома и 2 автомобиля. По территории Валуйского округа выпущено 34 беспилотника, при атаке дрона на автомобиль погиб мирный житель, еще двое получили ранения, повреждены 2 квартиры в многоквартирном доме, 8 автомобилей и частный дом.

Грайворонский округ атакован с применением 23 боеприпасов и 29 беспилотников, пострадал мирный житель, повреждены восемь частных домов и два легковых автомобиля. По Шебекинскому округу выпущен 21 беспилотник, повреждены семь частных домов и два легковых автомобиля.

В Борисовском и Краснояружском районах по восьми населенным пунктам выпущено 45 боеприпасов и 17 беспилотников, повреждены пять частных домов. Над Прохоровским и Ровеньским районами системами ПВО сбиты три беспилотника.

Обсуждение (0)
