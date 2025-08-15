Продажа коньяка в России за полгода упала на 10%

Росалкогольрегулирование сообщило о падении розничных продаж коньяка (бренди) за полгода год к году на 9,8% — до 7,1 миллиона декалитров. Это наибольшее снижение среди крепких напитков.

Продажи водки на январь-июль 2025 года сократились на 4,2% — до 41,3 миллиона декалитров. При этом ликеро-водочных напитков продали на 15,3% больше (1,3 миллиона декалитров), остальных крепких напитков больше на 4,3% (8 миллионов декалитров), пишет «Коммерсант» со ссылкой на ведомство.

Больше всего спрос снижается на недорогой коньяк. Это происходит из-за роста минимальной розничной цены — с 1 января для бренди она увеличена на 17,12%, до 472 рублей за поллитровую бутылку, коньяка — на 17,09%, до 651 рубля.

Второй фактор — это сложности поставок из Армении, которая составляет до 20% ассортимента бренди в России. Потребители переходят на доступные виски и джин — тут продажи выросли на 9,4% и 12,7% соответственно, подсчитали в компании «Нильсен».