От Москвы до Вашингтона: когда Россия и США были друзьями

Два с половиной века связывают отношения Россию и США. И большую часть этого времени они были, если не дружескими, то партнерскими. Русские поддержали американцев в ходе борьбы за независимость и во время гражданской войны. Американцы были единственными союзниками русских в Крымской войне.

«Уважаемый г-н Сталин, <…> Я хочу избежать трудностей, которые связаны как с конференциями с большим количеством участников. <…> Поэтому наиболее простым и наиболее практичным методом, который я могу себе представить, была бы неофициальная и совершенно простая встреча между нами», — такое письмо в мае 1943 года написал советскому лидеру президент США Франклин Делано Рузвельт.

Глава Белого дома откровенно признался, что хотел бы поговорить со Сталиным без премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Он предложил встретиться «либо на Вашей, либо на моей стороне Берингова пролива», то есть либо на Аляске, либо на Чукотке.

К сожалению, та историческая встреча не состоялась. Сталин вежливо отклонил предложение. Он предпочел не обострять отношения с Черчиллем.

Три лидера антигитлеровской коалиции встретятся в ноябре 1943 года на Тегеранской конференции. По предложению Сталина Рузвельт в Тегеране остановится не в американском, а в советском посольстве, чем вызовет немалое раздражение Черчилля. Глав СССР и США связывали теплые и уважительные отношения.

Борьба за независимость

Россия поддержала Соединенные Штаты в самом начале их становления как государства — во время во время Войны за независимость в США 1775–1783 годов. Тогда они были колониями Великобритании и вели борьбу за право на самостоятельное существование.

Британский король Георг III попросил у Екатерины II 20-тысячный армейский корпус для усмирения американский бунтовщиков. Российская императрица ему отказала, заявив, что в этом конфликте будет придерживаться нейтралитета. Это был дерзкий поступок: Великобритания в то время была самым могущественным государством в мире и могла доставить проблем.

В 1780 году Екатерина II выступила с Декларацией о вооруженном нейтралитете. Документ говорил о праве нейтральных государств вести морскую торговлю с воющими странами. Политика России способствовала разрыву морской блокады североамериканских колоний. Это был акт поддержки молодого американского государства.

Американские добровольцы в Крыму

В XIX веке американцы вернули долг. В годы Крымской войны (1853–1856 годы), когда Россия оказалась в международной изоляции, США стали ее единственными и верным союзником. И формальным основанием для этого стала екатерининская Декларация о вооруженном нейтралитете. Торговлю с Российской империей Штаты сохранили в полном объеме.

Русофильские настроения тогда были широко распространены в американском обществе. Десятки американских врачей отправились на помощь в воющий Севастополь. Они вместе с российскими военными медиками в тяжелейших условиях спасали раненных. Простые американцы предлагали сформировать и отряды стрелков, но российские дипломаты отклонили эти призывы, чтобы не ставить под удар нейтральный статус США.

Работа военных врачей на передовой в Крымскую войну Фото: © фрагмент панорамы «Оборона Севастополя»

Работали американские добровольцы до самой сдачи Севастополя. Всего в обороне города участвовало 43 хирурга-добровольца из США, десять из них погибли. В честь них была выбита особая медаль с надписью: «Американским коллегам от благодарных русских врачей в память о совместных трудах и лишениях».

Гражданская война

В самый тяжелый период Гражданской войны в США (1861-1865 годы) Александр II отправил две эскадры в Нью-Йорк и Сан-Франциско. Россия встала на сторону северян. Великобритания и Франция поддерживали южан, и президент Авраам Линкольн опасалась, что они непосредственно вступят в войну против федерального правительства. Присутствие российского флота удержало их от этого шага.

В 1866 году эскадра американских военных кораблей под командованием заместителя морского министра США Густава Фокса пришла с ответным дружественным визитом в Кронштадт.

Русская эскадра на пути в Америку Фото: Алексей Боголюбов. Центральный военно-морской музей

Российско-американские отношения были на подъеме. В 1871 году Нью-Йорк восторженно встречал русскую эскадру. «Никто до сих пор не видывал такого единодушного выражения симпатий к кому бы то ни было... <…> Не выражается ли всем этим наша благодарность России за то, что она была нашим самым верным другом во время недавней междоусобной борьбы?» — писала тогда американская пресса.

Аляска

Продажа Аляски США во многом стала проявлением дружеских отношений между государствами. Для России это был крайне отдаленный бедный регион (тогда никто не знал, что эти земли богаты золотом и нефтью). И у страны просто не было ресурсов для его освоения.

А с юга с Аляской граничили владения злейшего врага России — Великобритания. Канада тогда была британской колонией. И существовала немалая вероятность того, что британцы российские владения в Америке просто аннексируют. Тогда это было в порядке вещей.

Подписание договора о продаже Аляски Фото : Эмануэль Лойце

Поэтому продажа Аляски, ценность которой для России в то время была крайне неочевидной, дружественному государству стала вполне рациональным решением. Вырученные 7,2 миллиона долларов (несколько сотен миллионов долларов сейчас) пошли на строительство железных дорог.

Заводы и дороги

Американские инженеры и технологии сыграли огромную роль в модернизации российской экономики. Они помогли русским соорудить сооружать первую железную дорогу Санкт-Петербург — Москва. Поставляли паровозы и технику для Транссибирской железной дороги.

Американцы налаживали трамвайное сообщение и телефонную связь в крупнейших городах России, построили канализацию в Одессе. Товары с маркой «Сделано в США» заполонили отечественный рынок: от жаток Маккормика до швейных машинок «Зингер».

Огромное участие США приняли и в советской индустриализации. Благодаря американцам были построены Нижегородский автозавод, Магнитогорский металлургический комбинат, Днепрогэс и множество других предприятий химической, электротехнической, нефтяной и авиационной промышленности.

Вторая мировая

В годы Второй мировой войны СССР и США стали союзниками по антигитлеровской коалиции. Отношения в ней были сложными. Британцы во главе с Черчиллем всегда «держали фигу» в кармане. Лондон боялся возрождения российский империи и поэтому старался помогать Москве ровно настолько, чтобы она не проиграла. Не больше. Отсюда и все проволочки с открытием второго фронта.

Черчилль, как он сам говорил, был сторонником «барахтанья» в Средиземном море и высадке на Балканах с целью отсечь Красную Армию от Восточной Европы.

Рузвельт искренне поддерживали СССР. Они настаивали на как можно скорой высадке союзных войск в Западной Европе. Он писал, что «русский народ показал такой пример любви к родине, твердости духа и самопожертвования, какого еще не знал мир».

«После войны наша страна всегда будет рада поддерживать отношения добрососедства и искренней дружбы с Россией, чей народ, спасая себя, помогает спасению всего мира от нацистской угрозы», — завещал Рузвельт.