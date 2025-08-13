НАВЕРХ
Расчет среднего заработка изменят в России

Источник:
Sibnet.ru
Расчет средней зарплаты изменится в России с 1 сентября 2025 года, сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Теперь в расчет среднего заработка будут включать не только премии, но и денежные поощрения работников, уточнил парламентарий в комментарии ТАСС. Предыдущая редакция положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы действовала с 2007 года.

Кроме того, вводится отдельное правило расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце.

Также для суммированного учета рабочего времени средний заработок для выходного пособия вычисляют путем умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов месяца в году.

В остальных случаях правила расчета остаются прежними. Так, для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска средний заработок исчисляется путем деления суммы зарплаты, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней 29,3.

