Фильм-концерт «Depeche Mode: M» выйдет в октябре

The Hollywood Reporter
кадр из фильма «Depeche Mode: M» (реж. Фернандо Фриаш)
Фото: © depechemodem.com

Документальный фильм «Depeche Mode: M» о выступлениях легендарной британской группы в рамках мирового тура Memento Mori выйдет в кинотеатрах в конце октября.

Материал для картины был отснят во время трех стадионных концертов Depeche Mode в Мехико в 2023 году. Эти выступления прошли в рамках первого тура коллектива после смерти клавишника группы Энди Флетчера в 2022 году.

Режиссером музыкального фильма стал Фернандо Фриаш, среди других работ которого — получившие признание фильмы «Меня здесь больше нет» и «Я не жду, что кто-нибудь мне поверит».

«По сути, наш новый фильм "М" рассказывает о глубокой связи между музыкой, культурой и людьми, и Фернандо Фриаш, режиссер и автор идеи фильма, прекрасно справился с этой задачей, рассказав эту историю через призму мексиканской культуры и наших концертов в Мехико», — цитирует вокалиста Depeche Mode Дэйва Гаана издание The Hollywood Reporter.

Премьера «Depeche Mode: M» состоялась на кинофестивале в Трайбеке в июне. Фильм выйдет в кинотеатрах и IMAX 28 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБилли Айлиш и Джеймс Кэмерон работают над «чем-то особенным» в 3D

Британская группа Depeche Mode была образована в 1980 году. Коллектив стоял у истоков жанра синти-поп и внес значимый вклад в развитие электронной музыки. За годы творчества музыканты продали более 115 миллионов копий альбомов. В 2020-ом группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

