Билли Айлиш и Джеймс Кэмерон работают над «чем-то особенным» в 3D

Американская певица Билли Айлиш работает над совместным проектом с голливудским режиссером Джеймсом Кэмероном. Этой информацией артистка поделилась с фанатами во время концерта в Манчестере.

«Вы, возможно, заметили, что здесь больше камер, чем обычно. Я не могу рассказать много, но я работаю над чем-то очень, очень особенным с кем-то по имени Джеймс Кэмерон, и это будет в 3D», — цитирует слова Айлиш издание Variety.

Певица добавила, что из-за работы с прославленным режиссером ей придется выходить на сцену в одном и том же наряде на протяжении всех четырех концертов на арене Co-op Live (два из них прошли 19 и 20 июля, еще два запланированы 22 и 23 числа).

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Фанаты певицы в соцсетях высказали предположения, что речь может идти о съемках документального фильма или большого концертного видео, пишет издание.

В прошлом 23-летняя артистка уже имела кинематографический опыт: в 2021 году вышли документалка «Билли Айлиш: Мир немного размыт» и концертный фильм «Счастливее, чем когда-либо: Любовное письмо Лос-Анджелесу». Также певица дважды получала «Оскар» за песни к фильмам «Не время умирать» (2022) и «Барби» (2024).