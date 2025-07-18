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Пол Окенфолд впервые за 6 лет даст концерты в России

Источник:
Sibnet.ru
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британский диджей Пол Окенфолд
Фото: Oliverrowles / CC BY-SA 4.0

Легенда электронной музыки Пол Окенфолд впервые за шесть лет выступит в России, сообщила пресс-служба организатора концертов SAY agency.

Выступления артиста в рамках мирового тура пройдут 12 сентября в Санкт-Петербурге и 13 сентября в Москве.

«Вероятно, что настолько масштабные гастроли – заключительные в его карьере. Для него наша страна – важная точка на карте мира. Он выступал здесь одним из первых еще в начале 00-х, и с тех пор обзавелся огромной фан-базой», — приводит слова гендиректора SAY Agency Анны Субчевой пресс-служба агентства.

На официальном сайте Окенфолда информации о сентябрьских концертах в России нет. Последний раз британский музыкант выступал в России в 2019 году на фестивале «Трансмиссия».

Окенфолд продал за карьеру более 10 миллионов копий своих записей, трижды был номинирован на «Грэмми» и дважды признавался лучшим диджеем мира по версии DJ Magazine. Он автор ремиксов на треки на Moby, U2, Justin Timberlake, Beyonce и саундтреков к фильмам «Пароль "Рыба-меч"», «Матрица: Перезагрузка», «Идентификация Борна» и «Умри, но не сейчас».

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