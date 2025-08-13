НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пытавшийся задавить людей водитель грузовика покинул Россию

Источник:
Sibnet.ru
1177 6
Фото: © t.me/teleact54

Водитель грузовика, пытавшийся задавить группу людей в Новосибирске, успел покинуть Россию и объявлен в международный розыск, сообщает пресс-служба Судебного департамента в Новосибирской области.

В Кировском районном суде города рассмотрено ходатайство следствия об избрании Эльчину Джаннатову меры пресечения по делу о покушении на убийство двух и более лиц.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 10 августа на улице Петухова. Водитель самосвала Howo включил заднюю передачу и на скорости въехал в группу людей, стоявших на крыльце кафе, затем отъехал и повторил маневр, после чего скрылся. Чудом обошлось без жертв.

Ходатайствовавший в суде об аресте Джаннатова следователь уточнил, что обвиняемый покинул территорию РФ и находится в межгосударственном розыске. С учетом тяжести преступления суд заочно арестовал Джаннатова на два месяца. Мера пресечения будет действовать со дня его фактического задержания на территории России, либо с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае его экстрадиции или депортации.

Еще по теме
Обвинение попросило 25 лет лишения свободы для «барнаульского маньяка»
Мошенники стали чаще использовать бумажные письма для обмана россиян
Суд Сеула арестовал жену экс-президента Южной Кореи
Начальник центра Минобороны обвинен во взятках на 30 млн рублей
смотреть все
ЧП #Криминал #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
Глава ВЦИОМ заявил о лучшей жизни россиян на фоне СВО
Изображение на Туринской плащанице могли получить со скульптуры
Лукашенко исключил поражение России на Украине
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Uynachalnica

Тут сразу и звание Народного артиста РФ надо присваивать.

Alex B 69

Ну какая же лезгинка без пистолета... 😀😀Особенно позолоченного..

колобок11

Хочешь стать экспертом? Каждый месяц говори, что будет подорожание и ты - эксперт!

Uynachalnica

"Ошибка обработки видео" - это о какой "вирусности"?