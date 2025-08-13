Пытавшийся задавить людей водитель грузовика покинул Россию

Водитель грузовика, пытавшийся задавить группу людей в Новосибирске, успел покинуть Россию и объявлен в международный розыск, сообщает пресс-служба Судебного департамента в Новосибирской области.

В Кировском районном суде города рассмотрено ходатайство следствия об избрании Эльчину Джаннатову меры пресечения по делу о покушении на убийство двух и более лиц.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 10 августа на улице Петухова. Водитель самосвала Howo включил заднюю передачу и на скорости въехал в группу людей, стоявших на крыльце кафе, затем отъехал и повторил маневр, после чего скрылся. Чудом обошлось без жертв.

Ходатайствовавший в суде об аресте Джаннатова следователь уточнил, что обвиняемый покинул территорию РФ и находится в межгосударственном розыске. С учетом тяжести преступления суд заочно арестовал Джаннатова на два месяца. Мера пресечения будет действовать со дня его фактического задержания на территории России, либо с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае его экстрадиции или депортации.