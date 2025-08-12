Город в Томской области остался без света из-за аварии

Город Стрежевой в Томской области остался без электричества, вероятно из-за остановки насосов отключат водоснабжение. Об аварии на подстанции сообщил в своем телеграм-канале мэр Валерий Дениченко.

Пожар произошел на кабельной эстакаде местной подстанции. Из-за нее перестали работать насосы канализации. «Емкости канализации хватит на два-три часа. Как только перестанем справляться с откачкой, временно отключим водоснабжение», — сообщил мэр.

Чиновник призвал жителей запастись питьевой водой, а также провести день на даче. Для сотрудников всех бюджетных организаций города объявлен выходной. В городе проживает около 40 тысяч человек.