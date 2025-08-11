НАВЕРХ
Wildberries внедрил возможность делиться корзиной

Источник:
ТАСС
Маркетплейс Wildberries внедрил возможность поделиться содержимым корзины. Функция доступна на сайте и в мобильном приложении, сообщила пресс-служба WB.

«Компания РВБ представляет опцию «Поделиться корзиной» — теперь пользователи маркетплейса могут поделиться своей корзиной товаров с другими пользователями приложения», — цитирует пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ агентство ТАСС.

Пользователи могут выбрать все позиции в корзине, либо лишь часть из них и, нажав иконку «поделиться» в правом верхнем углу, отправить ссылку или QR-код в любых мессенджерах или соцсетях. При открытии ссылки другим пользователем в его корзину будут автоматически добавленные выбранные товары.

Возможность поделиться корзиной реализована как на сайте, так и в приложении для смартфонов. Чтобы воспользоваться ею в мобильном приложении, требуется последняя версия софта у обоих пользователей.


