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Wildberries запустил «ягодный» кешбэк

Источник:
ТАСС
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Маркетплейс Wildberries внедрил систему кешбэка за покупки, которым можно оплачивать до 99% стоимости заказа, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Нововведение позволяет получать «ягодки» за купленные товары, которые затем можно тратить на маркетплейсе по курсу «одна ягодка = один рубль». Возможность получения кешбэка устанавливают продавцы, при этом его размер может варьироваться от 1% до 25%. Конкретную величину кешбэка пользователь увидит в карточке товара перед покупкой.

Важным условием получения «ягодок» является оплата товара с помощью WB кошелька. При этом скидка за использование этого метода оплаты также сохранится. В итоге кешбэк будет зачислен на бонусный счет через две недели после получения заказа.

«По мере развития проекта на платформе можно будет найти все больше товаров с кешбэком. В будущем пользователи смогут получать "ягодки" не только за покупки, но и, например, активности в Wibes и другие действия», — цитирует ТАСС сообщение РВБ.

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