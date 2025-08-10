Российская ПВО за ночь сбила 121 украинский беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 121 дрон ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи с 20:00 9 августа до 06.10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 121 украинский беспилотный летательный
- Силы ПВО России сбили:
- 29 БПЛА — в Краснодарском крае;
- 15 — в Крыму;
- 13 — в Брянской области;
- 12 — в Белгородской;
- девять — в Воронежской;
- по восемь — в Саратовской области и Ставропольском крае;
- семь — в Калужской области;
- шесть — в Тульской;
- пять — в Ростовской;
- четыре — в Рязанской;
- два — над Азовским морем;
- по одному — в Смоленской, Орловской и Тверской областях.
В Саратовской области при падении БПЛА во дворе жилого дома погиб человек, есть пострадавшие. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, жильцов эвакуировали, в соседней школе организовали пункт временного размещения.
Российские войска в ответ на атаки ВСУ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.