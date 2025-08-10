НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская ПВО за ночь сбила 121 украинский беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 121 дрон ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 9 августа до 06.10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 121 украинский беспилотный летательный

  • Силы ПВО России сбили:
  • 29 БПЛА — в Краснодарском крае;
  • 15 — в Крыму;
  • 13 — в Брянской области;
  • 12 — в Белгородской;
  • девять — в Воронежской;
  • по восемь — в Саратовской области и Ставропольском крае;
  • семь — в Калужской области;
  • шесть — в Тульской;
  • пять — в Ростовской;
  • четыре — в Рязанской;
  • два — над Азовским морем;
  • по одному — в Смоленской, Орловской и Тверской областях.

В Саратовской области при падении БПЛА во дворе жилого дома погиб человек, есть пострадавшие. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, жильцов эвакуировали, в соседней школе организовали пункт временного размещения.

Российские войска в ответ на атаки ВСУ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Оборона #Армия #Происшествия
