Российская ПВО за ночь сбила 121 украинский беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 121 дрон ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 9 августа до 06.10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 121 украинский беспилотный летательный

Силы ПВО России сбили:

29 БПЛА — в Краснодарском крае;

15 — в Крыму;

13 — в Брянской области;

12 — в Белгородской;

девять — в Воронежской;

по восемь — в Саратовской области и Ставропольском крае;

семь — в Калужской области;

шесть — в Тульской;

пять — в Ростовской;

четыре — в Рязанской;

два — над Азовским морем;

по одному — в Смоленской, Орловской и Тверской областях.

В Саратовской области при падении БПЛА во дворе жилого дома погиб человек, есть пострадавшие. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, жильцов эвакуировали, в соседней школе организовали пункт временного размещения.

Российские войска в ответ на атаки ВСУ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.