НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин передал орден Ленина для сотрудницы ЦРУ, чей сын погиб на СВО

Источник:
Sibnet.ru
396 2
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Кремле
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин передал через спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа орден Ленина замдиректора ЦРУ, чей сын погиб на СВО в 2024 году.

Уиткофф должен передать награду заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлине, сообщил CBS News со ссылкой на источники. Орден Ленина — советская награда, вручавшаяся за выдающиеся заслуги, в том числе иностранным гражданам.

Получила ли Галлине орден Ленина, неизвестно. В Белом доме и ЦРУ не стали комментировать эту информацию. Также ее не подтверждал Кремль.

По данным The Washington Post, сын Галлине, 21-летний Майкл Глосс в 2023 году поехал путешествовать, оказавшись в России, он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий на Украине. Он погиб в апреле 2024 года.

По данным источников CBS, в Кремле не знали о родственных связях погибшего при репатриации тела.

Еще по теме
Более сотни городов России оказались под угрозой исчезновения
Мать Кадырова получила орден за заслуги перед Херсонской областью
Сын Кадырова Адам займется оказанием помощи Газе
Опубликованы видео с сильно похудевшим Кадыровым
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
Пророссийская глава Гагаузии получила семь лет лишения свободы
Трамп наказал Индию за покупку российской нефти
Вице-президент Microsoft предрек скорую «смерть» мыши и клавиатуры
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин и Трамп встретятся на Аляске
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
Глава ВЦИОМ заявил о лучшей жизни россиян на фоне СВО
Актер Иван Краско скончался на 95‑м году жизни
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Danilon

Государственный маразм. Хохол как и москаль могут как иметь, так и не иметь негативную коннотацию. Это...

Nik3316

Данилонка, ему у тебя учится и учится))))))))

Nik3316

скоро негров будем называть афроамериканцами)))

Nik3316

т.е. на 404 воюют одни дедули и немощные студенты? ну значит украйне вилы!