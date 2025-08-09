Путин передал орден Ленина для сотрудницы ЦРУ, чей сын погиб на СВО

Президент России Владимир Путин передал через спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа орден Ленина замдиректора ЦРУ, чей сын погиб на СВО в 2024 году.

Уиткофф должен передать награду заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлине, сообщил CBS News со ссылкой на источники. Орден Ленина — советская награда, вручавшаяся за выдающиеся заслуги, в том числе иностранным гражданам.

Получила ли Галлине орден Ленина, неизвестно. В Белом доме и ЦРУ не стали комментировать эту информацию. Также ее не подтверждал Кремль.

По данным The Washington Post, сын Галлине, 21-летний Майкл Глосс в 2023 году поехал путешествовать, оказавшись в России, он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий на Украине. Он погиб в апреле 2024 года.

По данным источников CBS, в Кремле не знали о родственных связях погибшего при репатриации тела.