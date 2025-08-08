Чиновники в Туве взялись за оповещающие о ГАИ паблики

Паблики, в которых водители сообщают друг другу, где дежурят инспекторы ДПС заблокируют в Туве, сообщил консультант департамента региональной безопасности правительства республики.

«Проводится комплексная работа по противодействию противоправным деяниям в социальных сетях. Особое влияние уделяется блокировке групп и каналов, известных как «АнтиГАИ», которые помогают скрыть нарушение правил дорожного движения. Было направлено обращение в Роскомнадзор», — сказал чиновник на видео, опубликованном в телегам-канале «Осторожно, новости».

По их мнению, подобные сообщества «помогают скрыть злостное нарушение правил дорожного движения». Например, избежать наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения.

Чиновники призвали жителей доносить на такие группы и каналы в соцсетях.

В Туве в этом году отмечен значительный рост аварийности на дорогах. По числу ДТП за первое полугодие он составил 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (с 207 до 298), по числу погибших — 47% (с 32 до 47).