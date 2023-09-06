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Названо условие, при котором пьяные могут сидеть за рулем

Источник:
РИА Новости
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Верховный суд не разрешил штрафовать автовладельцев, которые пьяными сидят в припаркованной машине, об этом говорится в постановлении судебной коллегии по делам об административных правонарушениях.

Суд рассмотрел жалобу водителя, который вечером сидел пьяный за рулем припаркованной в подмосковном Чехове машины. Автомобиль стоял на обочине, двигатель был заглушен. Однако на мужчину обратил внимание инспектор ГИБДД, который составил выявил состояние алкогольного опьянения и составил протокол.

Первоначально суд признал его виновным по части 1 статьи 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения), оштрафовал его на 30 тысяч рублей и почти на два года лишил водительских прав.

Мужчина дошел до Верховного суда РФ, доказывая, что состава правонарушения в его действиях не было. В итоге судебная коллегия указала, что субъектом административного правонарушения этой статьи является водитель автомобиля.

«Управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве», — поясняется в постановлении.

Сам обвиняемый заявлял, что машина не двигалась, свидетели с понятными подтвердили эту версию. Суд в итоге отменил все решения и прекратил дело в связи с недоказанностью обстоятельств.

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