Как главы государств разговаривают по телефону

Разговор лидеров двух государств по телефону — сложная политическая процедура, которая готовится не менее тщательно, чем очные переговоры.

«Как правило, предложение "поговорить по телефону" передается заинтересованной стороной по дипломатическим каналам — через МИД или его заграничное представительство, то есть посольство», — рассказал РИА Новости Владимир Шевченко, долгие годы возглавлявший кремлевскую службу протокола.

Сторона-инициатор предлагает время контакта. Если вторую сторону оно не устраивает, ищется компромиссный вариант. Заранее обговаривается круг тем, чтобы обе стороны были готовы к предметному разговору. Согласование разговора может занять от нескольких часов до нескольких дней.

Если у государств сложные отношения, предложение может быть отклонено. Так Петр Порошенко, будучи президентом Украины, безуспешно пытался договориться о разговоре с Владимиром Путиным. СМИ тогда писали: «Путин не берет трубку». Хотя, конечно, телефон у него в кабинете не звонил.

Главы государств не говорят один на один. Даже если они знают языки, в разговоре всегда участвуют переводчики, которые понимают тонкие смысловые нюансы. От точности формулировок в политике зависит очень многое.

Как правило, сначала говорит один лидер. Выслушав фразу, переводчик второго лидера переводит ему сказанное. После отвечает второй лидер. Далее вступает в дело переводчик первого лидера. Дипломатический этикет требует, чтобы позиция каждой из сторон была внимательно выслушана.

Исключения из правил

Но, если произошла чрезвычайная ситуация, многие из этих формальностей отбрасываются. Тогда главы государств вступают в общение в режиме «горячей линии». Подобный канал связывает Кремль и Белый дом. Кроме того, между Москвой и Вашингтоном постоянно открыта горячая линия в текстовом режиме.

Ну и, конечно, если лидеры поддерживают дружеские отношения, они могут в частном порядке напрямую позвонить друг другу, используя закрытую связь. Но обсуждение межгосударственных отношений все равно требует соблюдения дипломатической процедуры.