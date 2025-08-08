Новость о встрече Путина и Трампа расстроила европейских политиков

Новость о скорой встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина привела в смятение европейских политиков, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в политических кругах Европы.

Высокопоставленный европейский чиновник заявил изданию, что в Европе были расстроены, узнав, что Трамп планирует встретиться напрямую с Путиным. «Несмотря на всю шумиху, Трамп не оказал ни малейшего давления на Путина. Ни на йоту», — сказал он.

В Европе и на Украине опасаются, что и Европа и Украина будут исключены из диалога, что напрямую «затрагивает европейскую безопасность», рассказали собеседники издания.

В четверг, 7 августа, Кремль объявил, что Россия и США договорились о встрече двух лидеров. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, она пройдет в ближайшие дни. В последний раз Трамп и Путин встречались на саммите G20 в Осаке в 2019 году.