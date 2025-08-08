НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Новость о встрече Путина и Трампа расстроила европейских политиков

Источник:
The Washington Post
231 0
Евросоюз
Фото: © European Parliament

Новость о скорой встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина привела в смятение европейских политиков, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в политических кругах Европы.

Высокопоставленный европейский чиновник заявил изданию, что в Европе были расстроены, узнав, что Трамп планирует встретиться напрямую с Путиным. «Несмотря на всю шумиху, Трамп не оказал ни малейшего давления на Путина. Ни на йоту», — сказал он.

В Европе и на Украине опасаются, что и Европа и Украина будут исключены из диалога, что напрямую «затрагивает европейскую безопасность», рассказали собеседники издания.

В четверг, 7 августа, Кремль объявил, что Россия и США договорились о встрече двух лидеров. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, она пройдет в ближайшие дни. В последний раз Трамп и Путин встречались на саммите G20 в Осаке в 2019 году.

Еще по теме
Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение в США
Путин заявил о возможности встречи с Зеленским
Россия и США согласовали встречу Путина и Трампа
Мединский заявил об отказе Киева принимать 1 тыс. пленных ВСУ
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Опубликованы видео с сильно похудевшим Кадыровым
Белый дом обвинил Индию в финансировании конфликта на Украине
Российский танк произвел рекордный по дальности выстрел в зоне СВО
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
Обсуждение (0)
О самом главном
Как кошки выбирают место для сна
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как узнать размер кольца на палец
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
52
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
35
Индия продолжила закупать российскую нефть вопреки угрозе Трампа
35
Пророссийская глава Гагаузии получила семь лет лишения свободы
32
Российский танк произвел рекордный по дальности выстрел в зоне СВО
28
Евросоюз потерял от разрыва с Россией более €1 трлн