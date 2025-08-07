НАВЕРХ
Мошенники рассылают поддельные письма от ГИБДД

Sibnet.ru
Мошенники стали рассылать поддельные письма от имени Госавтоинспекции, с помощью которых они стараются украсть данные банковских карт или установить на гаджеты вредоносные программы, сообщило управление по борьбе с киберпреступностью МВД России.

Потенциальные жертвы получают по электронной почте или в мессенджере сообщение о том, что они нарушили ПДД. Им предлагают «ознакомиться с постановлением и оплатить штраф» до определенной даты. 

К письму прикреплен PDF-файл, оформленный как официальное постановление. В него может быть вписано реальное имя человека, номер автомобиля или другие персональные данные.

В письме есть кнопка «оплатить сейчас», ведущая на интернет-страницу, где пользователь может попасть на фальшивый сайт, копирующий интерфейс государственных или банковских онлайн-сервисов. Здесь у жертвы запрашивают данные банковской карты.

В другом варианте ссылка ведет на сайт, который автоматически загрузит вредоносное ПО на устройство жертвы. Такие программы могут перехватывать пароли, получать доступ к банковским приложениям, мессенджерам, использовать камеру и микрофон.

