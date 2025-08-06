Жесткий дефицит врачей зафиксирован в Сибири

Регионы Сибири столкнулись с жестким дефицитом врачей, следует из исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Аналитики, изучившие спрос и предложение в медицинской сфере, пришли к выводу, что к августу 2025 года в Сибирском федеральном округе нет ни одного региона, где количество специалистов с квалификацией врача удовлетворяет потребности рынка труда.

Наиболее острый дефицит медработников наблюдается в Алтайском крае, где на одну вакансию врача приходится всего 0,3 резюме, при нормальном для рынка значении 4,0 резюме на вакансию. В Красноярском крае ситуация немногим лучше – 0,4 резюме на вакансию, в Омской области – 0,6, в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях — по 0,7, в Республике Хакасия — 0,8, в Иркутской области — 0,9, в Республике Алтай — 1,0, в Республика Тыва — 1,2.

При этом самый высокий спрос на докторов в 2025 году – в Новосибирской области, на этот регион приходится 24% от всех подобных вакансий в СФО. Еще 18% приходится на Красноярский край, 15% – на Алтайский край.

Наиболее конкурентные зарплаты врачам в Сибири предлагают в Республике Тыва (медиана зарплатных предложений — 120 тысяч рублей), Новосибирской области (100 тысяч), Республике Алтай (98,7 тысячи) и Красноярском крае (96,2 тысячи).