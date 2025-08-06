НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Жесткий дефицит врачей зафиксирован в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
199 2
Доктор
Фото: © Sibnet.ru

Регионы Сибири столкнулись с жестким дефицитом врачей, следует из исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Аналитики, изучившие спрос и предложение в медицинской сфере, пришли к выводу, что к августу 2025 года в Сибирском федеральном округе нет ни одного региона, где количество специалистов с квалификацией врача удовлетворяет потребности рынка труда.

Наиболее острый дефицит медработников наблюдается в Алтайском крае, где на одну вакансию врача приходится всего 0,3 резюме, при нормальном для рынка значении 4,0 резюме на вакансию. В Красноярском крае ситуация немногим лучше – 0,4 резюме на вакансию, в Омской области – 0,6, в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях — по 0,7, в Республике Хакасия — 0,8, в Иркутской области — 0,9, в Республике Алтай — 1,0, в Республика Тыва — 1,2.

При этом самый высокий спрос на докторов в 2025 году – в Новосибирской области, на этот регион приходится 24% от всех подобных вакансий в СФО. Еще 18% приходится на Красноярский край, 15% – на Алтайский край.

Наиболее конкурентные зарплаты врачам в Сибири предлагают в Республике Тыва (медиана зарплатных предложений — 120 тысяч рублей), Новосибирской области (100 тысяч), Республике Алтай (98,7 тысячи) и Красноярском крае (96,2 тысячи).

Еще по теме
Microsoft назвала профессии, которые заменит ИИ
Спрос на специалистов со знанием китайского упал на 50%
Работодатели стали чаще требовать владение ИИ-инструментами
Эксперты озвучили стоп-темы на собеседовании
смотреть все
Экономика #Рынок труда #Здоровье #Новосибирск #Иркутск #Хакасия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп из-за слов Медведева направил к России ядерные субмарины
Индия продолжила закупать российскую нефть вопреки угрозе Трампа
Приложения сломались на смарт‑телевизорах Samsung
Картофель и помидоры оказались родственниками
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Александр Петров 238315

Пусть Индия обвинит белый дом в финансировании войны на Украине. В эту игру можно играть вдвоём.

Nik3316

но не по Сеньке шапка у США на Китай бычить))))))))) и Китай понимает, что с ресурсами и поддержкой РФ,...

Nik3316

США закупает у России титан, уран, алюминий, удобрения, продукты питания...

funkit

Это вам не в тапки срать и под кровать прятать!!