МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о нападении на машину российской дипломатической миссии в Израиле.

Нападение на автомобиль представительства России при Палестинской национальной администрации произошло у Иерусалима.

«Автомашине нанесены механические повреждения. Сама вылазка сопровождалась устными угрозами в адрес российских дипломатов», — сообщила Захарова.

По ее словам, к нападению причастна группа поселенцев.

«Особое недоумение и неприятие вызывает тот факт, что инцидент произошел при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия и не удосужившихся даже попытаться пресечь агрессивные действия нападавших», — отметила Захарова..

Она добавила, что Москва рассматривает этот инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.