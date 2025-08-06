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МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле

Источник:
Sibnet.ru
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о нападении на машину российской дипломатической миссии в Израиле.

Нападение на автомобиль представительства России при Палестинской национальной администрации произошло у Иерусалима.

«Автомашине нанесены механические повреждения. Сама вылазка сопровождалась устными угрозами в адрес российских дипломатов», — сообщила Захарова.

По ее словам, к нападению причастна группа поселенцев.

«Особое недоумение и неприятие вызывает тот факт, что инцидент произошел при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия и не удосужившихся даже попытаться пресечь агрессивные действия нападавших», — отметила Захарова..

Она добавила, что Москва рассматривает этот инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

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