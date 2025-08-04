«Мафия бессмертна!» — прокричал тонущий в телефонной будке незадачливый мафиози Розарио из комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Бессмертными стали и некоторые фильмы о мафии — «Крестный отец», «Однажды в Америке», «Лицо со шрамом». Но классикой, или хотя бы заметным событием, могут стать не только кинокартины, но и многосерийные проекты.

В подборке — десять криминальных зарубежных телевизионных шоу этого века, ранжированные по году выхода первых серий.

«Сопрано»

Год выхода, страна: США, 1999-2007

Сезоны: 6 сезонов, 86 эпизодов

В ролях: Джеймс Гандольфини, Иди Фалько, Лоррейн Бракко, Майкл Империоли, Стив Ван Зандт

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг: «Кинопоиск» — 8.9, IMDb — 9.2

Где смотреть: Wink, «Кинопоиск», «Иви», Okko

Фото: © кадр из сериала «Сопрано»

«Сопрано» — культовый криминально-драматический сериал, задавший высокую планку по качеству сценария, режиссуры и актерской игры в формате телешоу.

Это история итало-американской мафиозной семьи из Нью-Джерси во главе с Тони Сопрано (Джеймс Гандольфини) — харизматичным, сильным боссом, который жестко и эффективно решает проблемы на «работе», но не справляется с ролью хорошего сына, мужа и отца, отдаляется от собственной семьи и из-за панических атак начинает тайно посещать психотерапевта.

Все друзья рано или поздно подводят тебя. Семья — вот единственная опора. (Тони Сопрано)

Интересные персонажи, сюжетные хитросплетения, шикарные диалоги и большое количество черного юмора в гангстерской классике от HBO.

«Сыны анархии»

Год выхода, страна: США, 2008-2014

Сезоны: 7 сезонов, 92 эпизода

В ролях: Чарли Ханнэм, Рон Перлман, Кэти Сагал, Ким Коутс, Томми Флэнаган

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг: «Кинопоиск» — 8.2, IMDb — 8.5

Где смотреть: RuTube

Фото: © кадр из сериала «Сыны анархии»

Байкерский клуб из пригорода Лос-Анжелеса торгует оружием и делит сферу влияния в округе с другими преступными группировками. Между ними вспыхивает множество конфликтов, например, из-за наркотиков, которым, как считают «Сыны» не место в городе.

Конфликты возникают и внутри самого клуба, руководит которым стареющий Клей (Рон Перлман), его жена Джемма (Кэти Сагал), совершающая порой неоднозначные поступки «на благо клуба», и вице-президент Джекс (Чарли Ханнэм), жаждущий правды и пытающийся вернуть клуб на честный путь.

Однажды в жизни наступает момент, когда задумываешься: то зачем ты гнался — оно тебе вообще нужно? (Клэй Морроу)

«Сыны анархии» — криминальная драма о сложных характерах и человеческих страстях, история борьбы с врагами, борьбы за власть, история соперничества, любви и предательства.

«Подпольная империя»

Страна, год выхода: США, 2010-2014

Сезоны: 5 сезонов, 56 эпизодов

В ролях: Стив Бушеми, Майкл Питт, Келли Макдоналд, Майкл Шеннон, Шей Уигэм

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг: «Кинопоиск» — 8.2, IMDb — 8.6

Где смотреть: Wink, «Кинопоиск», «Иви», Okko

Фото: © кадр из сериала «Подпольная империя»

Сериал, вышедший спустя три года после завершения «Сопрано», еще больше расширил рамки телевизионного формата в плане многослойности сюжета, передачи атмосферы эпохи, стоимости съемок и актерской игры. Тем более, если за дело взялся Мартин Скорсезе (продюсер всего сериала и режиссер «пилота»).

Америка 20-х годов, времена «сухого закона», Атлантик-Сити. Коррумпированный городской казначей Енох «Наки» Томпсон (Стив Бушеми) зарабатывает огромные деньги на нелегальном ввозе и подпольной продаже алкоголя.

Нельзя, чтобы трупы валялись на дорогах — это плохо для бизнеса. (Енох «Наки» Томпсон)

Криминальные интриги, мафия, политика, Ку-клус-клан, Аль Капоне, ФБР… Все это — «Подпольная империя» — пример того, как нужно создавать качественную и интересную историю.

«Острые козырьки»

Страна, год выхода: Великобритания, 2013-2022

Сезоны: 6 сезонов, 36 эпизодов

В ролях: Киллиан Мерфи, Пол Андерсон, Софи Рандл, Хелен Маккрори, Нед Деннехи

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг: «Кинопоиск» — 8.4, IMDb — 8.7

Где смотреть: RuTube

Фото: © кадр из сериала «Острые козырьки»

В криминальном мире мрачного, индустриального Бирмингема сразу после окончания Первой Мировой войны в руки банды братьев Шелби попадает целый арсенал оружия, который позволяет им диктовать свои условия, расширить сферы влияния и стать одной из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд. А еще они скрывают свои эмоции за натянутыми на глаза кепками, в козырьки которых вшиты острые бритвы.

Виски — самая лучшая сыворотка правды, сразу показывает, кто лжет, а кто нет. (Томми Шелби)

Английская безысходность, жестокая стая во главе с Томми Шелби (Киллиан Мерфи), перестрелки и кровь, благородство и честность — что еще нужно для стильного британского сериала.

«Гоморра»

Страна, год выхода: Италия, Германия, 2014-2021

Сезоны: 5 сезонов, 58 эпизодов

В ролях: Сальваторе Эспозито, Марко Д’Аморе, Ивана Лолито, Кристина Дель’Анна, Алессандро Палладино

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг: «Кинопоиск» — 8.0, IMDb — 8.6

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», KION

Фото: © кадр из сериала «Гоморра»

Первый экспортный хит из Италии со времен «Спрута» по сценарию автора одноименного разоблачительного бестселлера о нравах неаполитанской мафии Роберто Савиано, итальянского журналиста.

— Как можно убить человека?

— Так же, как и дать ему жизнь — в обоих случаях он об этом не просил. (Энцо и Чиро)

Здесь не будет бандитской романтики с сопутствующими ей традициями чести, верности «семье», волевых мужчин в лимузинах, проезжающим по лазурным берегам. Максимальный натурализм окраин Неаполя, жестокость как воздух, которым дышат главные герои — отморозки с кастетами, готовые на все ради денег и власти.

«Нарко»

Страна, год выхода: США, Колумбия, 2015-2017

Сезоны: 3 сезона, 30 эпизодов

В ролях: Вагнер Моура, Бойд Холбрук, Педро Паскаль, Джоанна Кристи, Морис Комт

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг: «Кинопоиск» — 8.7, IMDb — 8.6

Где смотреть: «Одноклассники»

Фото: © кадр из сериала «Нарко»

Хроника криминальной жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскабара (Вагнер Моура), отличного семьянина, которого почитал народ и боялось правительство, главы Медельинского кокаинового картеля, тоннами поставлявшего наркотики в США, рассказанная с документальной точностью от лица агента УБН Стива Мерфи (Бойд Холбрук)

В США мафия заставляет свидетелей исчезать, чтобы они не могли дать показания в суде. В Колумбии Пабло Эскобар заставил исчезнуть весь суд. (Стив Мерфи)

Колорит и пейзажи Колумбии 90-х годов, продажные копы, заказные убийства и террористические акты в атмосферном сериале от Netflix.

«Королева юга»

Страна, год выхода: США, Мексика, 2016-2021

Сезоны: 5 сезонов, 62 эпизода

В ролях: Алиси Брага, Хемки Мадера, Питер Гадиот, Вероника Фалькон, Молли Барнетт

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7.1, IMDb — 8.0

Где смотреть: RuTube, VK Видео

Фото: © кадр из сериала «Королева юга»

Тереса Мендоса (Алиси Брага) поднимается по «карьерной лестнице» в мексиканском наркокартеле с самого дна до трона, уверенно лавируя между конкурентами и друзьями, полицией и ЦРУ.

Если они хотят вести себя как гангстеры, давайте относиться к ним как к гангстерам. (Тереса Мендоса)

История Тересы Мендосы, как и история Эскобара, основана на реальной. Прообраз главной героини — глава мексиканского наркокартеля Сандра Авила Белтран, арестованная в 2007 году и выпущенная на свободу спустя семь лет.

«Озарк»

Страна, год выхода: США, 2017-2022

Сезоны: 4 сезона, 44 эпизода

В ролях: Джейсон Бейтман, Лора Линни, Софья Хьюблиц, Скайлар Гертнер, Джулия Гарнер

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7.9, IMDb — 8.4

Где смотреть: RuTube

Фото: © кадр из сериала «Озарк»

Что произойдет, если обычный финансовый консультант из Чикаго решит обокрасть наркокартель? Его, конечно же, пристрелят на заднем дворе офиса, а возвращать долги придется его партнеру — Марти Берду (Джейсон Бейтман).

Теперь он и его семья вынуждена уехать из Чикаго в небольшой курортный городок на озеро Озарк и попробовать отмыть для мафии несколько миллионов долларов.

Теперь это наша жизнь. Я могу остаться здесь. Я могу поговорить о наших чувствах. Или я могу пойти заняться делами и убедиться, что мы не умрём, хорошо? (Марти Берд)

Кровавая семейная сага с неоднозначными героями, ведущими гонку на выживание в противостоянии с ФБР, картелем и местными бандитами.

«Король Талсы»

Страна, год выхода: США, 2022-…

Сезоны: 2 сезона, 20 эпизодов

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Андреа Сэвадж, Мартин Старр, Джей Уилл, Макс Казелла

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7.6, IMDb — 7.9

Где смотреть: RuTube

Фото: © кадр из сериала «Король Талсы»

Престарелый мафиози Дуайт «Генерал» Манфреди (Сильвестр Сталлоне) выходит из тюрьмы спустя четверть века. В семье дона ему не очень-то и рады, и отправляют старика строить бандитский бизнес в американское захолустье — в Талсу.

Но за 25 лет мир сильно изменился — банды «новой школы», смартфоны и розовые смузи. Сможет ли суровый мужик в костюме построить новую криминальную империю?

— Простите, вы не знаменитость?

— Надеюсь, нет.

— Точно?

— Зайка, если человека надо спрашивать, знаменит ли он, то он никто. (Девушка в баре и «Генерал»)

Сериал о старом и новом поколении, наполненный афоризмами и брутальностью, показывающий драматический талант и харизму 76-летнего Сталлоне, цитирующего древних философов.

«Гангстерленд»

Страна, год выхода: Великобритания, США, 2025-…

Сезоны: 1 сезон, 10 эпизодов

В ролях: Том Харди, Пирс Броснан, Пэдди Консидайн, Хелен Миррен, Джефф Белл

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг: «Кинопоиск» — 8.3, IMDb — 8.4

Где смотреть: RuTube

Фото: © кадр из сериала «Гангстерленд»

Харриганы — могущественная криминальная семья Лондона. Конрад (Пирс Броснан) — глава семьи, эксцентричный ирландец, любит ловить форель в собственном озере и иногда кого-нибудь пристрелить. Мэйв (Хелен Миррен) — жена Конрада, токсичная шахматная королева, любит алкоголь и манипулировать мужем (не всегда успешно).

Гарри Де Соуза (Том Харди) — «решает» проблемы Харриганов в противостоянии с конкурентами за рынок фентанила, проблемы детей, внуков и других родственников Харриганов, проблемы собственной семьи, ищет «крысу» и просто пытается выжить.

Успех порождает самоуспокоенность. Самоуспокоенность порождает высокомерие. Высокомерие порождает надменность. (Гарри Де Соуза)

Борьба за власть, предательства, интриги, скелеты в шкафу и черный юмор в бандитской истории от Гая Ричи и компании.