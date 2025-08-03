Зеленский заявил о новой договоренности по обмену пленными

Россия и Украина планируют провести обмен по формуле «1200 на 1200», сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский в своем телеграм-канале рассказал, что обсудил с секретарем СНБО страны Рустемом Умеровым и главой офиса Андреем Ермаком тему переговоров с Россией, а именно исполнение договоренностей.

По его словам, есть договоренность об обмене, стороны ведут работу над списками. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров доложил о коммуникации с российским представителем.

Кроме того, уточнил Зеленский, есть планы по разблокированию возвращения гражданских.