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Трамп из-за слов Медведева направил к России ядерные субмарины

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп отдал приказ переместить две американские атомные подводные лодки «ближе к России» из-за высказываний зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

«В связи с чрезвычайно провокационными заявлениями бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности РФ, я приказал направить две атомные подводные лодки в надлежащие районы», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Медведев 28 июля написал в соцсети X, что американский президент, угрожая России и заявляя о сокращении сроков украинского урегулирования, не должен забывать, что любой ультиматум становится шагом к войне.

«Подлодки находятся ближе к России. Мы всегда хотим быть наготове, поэтому я направил в регион две атомные подводные лодки», — уточнил Трамп в интервью телеканалу Newsmax, комментируя свое заявление.

Министерство обороны США отказалось приводить журналистам какие-либо детали, касающиеся переброски субмарин. Традиционно передвижения ядерных подводных лодок относятся к наиболее засекреченным тактическим маневрам Пентагона.

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