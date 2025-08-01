США построят первую в мире термоядерную электростанцию

Американский стартап Helion Energy приступил к строительству первой в мире термоядерной электростанции. Работы займут около пяти лет.

Разработчик еще не завершил этап испытаний реактора, однако вся электроэнергия с будущей площадки уже выкуплена Microsoft для питания дата-центров компании в штате Вашингтон, пишет Interesting Engineering со ссылкой на пресс-службу Helion Energy.

Термоядерный реактор Helion отличается от привычных токамаков. Он будет вырабатывать не менее 50 мегаватт электроэнергии — это больше, чем у среднестатистической гидроэлектростанции.

Работает реактор Helion с помощью ускорителя плазмы, который будет повышать температуру термоядерного топлива до 100 миллионов градусов Цельсия. В свою очередь, расширяющаяся плазма начнет отталкивать магнитное поле, эти изменения будут вырабатывать ток.

Успешные испытания прототипа перспективного реактора прошли в октябре 2024. Тогда установка смогла набрать необходимые для самоподдерживающейся термоядерной реакции 100 миллионов градусов.

Компания Helion Energy была основана в 2013 году, ее инвесторами на ранних этапах выступали NASA, Минобороны США и Министерство энергетики США. Самым значимым частным инвестором стал Сэм Альтман, основатель OpenAI.