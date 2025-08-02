Почему петухи кукарекают на рассвете

Крик петуха прогоняет ночь и нечисть и возвещает наступление нового дня. Почему петухи кукарекают именно на рассвете?

«Биологический смысл кукареканья заключается вовсе не в сигнале о том, что пора вставать. Своими песнями птицы пытаются установить контакт с соседями, подтвердить иерархию и границы участков, сплотить семью», — объясняла доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Наталья Костицына телеканалу «Моя планета»

Кукареканье — это та же песня. Петухи, как и все птицы, поют в суточном цикле. У них, как и у всех животных, настроены циркадные ритмы — биологические часы организма, синхронизирующие различные процессы в течение дня и ночи.

Крик петуха можно услышать не только с восходом солнца, но и в другие часы дня и вечера. Кукареканье может достигать 80-90 дБ. Это сравнимо со звоном будильника и шумом поезда в метро.

Если в стаде есть несколько петухов, то первым поет свою песню доминирующий самец, а после — остальные.