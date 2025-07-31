Покладистая и дешевая: почему китайцы мечтают о русских женах

В Китае существует стереотип, что наиболее подходящей женой будет русская. Это красивая, покладистая, согласная на тяжелый труд в сельской местности домохозяйка, которую не нужно выкупать. И китайцы едут в Россию как на рынок невест.

«Русские девушки очень высокие и с хорошей кожей, и большинство из них очень красивы. Хотя Россия — боевая нация, не все русские девушки сильные. В каждой нации есть тип девушек, которые похожи на маленькую птичку», — описал представительниц России один из китайских блогеров на онлайн-платформа Yeeyi.

Помимо гиперсексуализации восточно-европейских женщин, в Китае принято приписывать им определенные, привлекательные для современных китайских мужчин характеристики. Считается, что женщины из бывшего СССР в большинстве скромные, покладистые и с высокой вероятностью готовы довольствоваться ролью домохозяйки.

В Китае прочно удерживаются представления о покорности и меньшей заинтересованности россиянок в материальном благополучии по сравнению с более "алчными" китайскими женщинами.

«Кроме того, если верить опросам, для китайских мужчин внешняя привлекательность важнее социально-экономического положения будущей супруги», — прокомментировала Forbes китаистка из Европейского университета Полина Рысакова.

Без выкупа

«Я был готов жениться на девушке, с которой встречался. Она хотела квартиру, много денег, золотые украшения — все это стоило бы 400 тысяч юаней (более 55 тысяч долларов). У меня просто не было таких денег», — сказал изданию The Times 34-летний бухгалтер Янь Сунь, который приехал в Россию в поисках жены.

Брак с иностранкой для многих китайцев привлекателен из-за отсутствия необходимости выкупать невесту. Сейчас в стране более 70% браков сопровождаются «цайли», где примерно 40% — скрытая «цайли», например покупка женихом недвижимости и машины, говорила ChinaFile доцент Университета Макгилла Цай Синьи.

Популярный миф: в Китае дефицит женщин, а в России мужчин. На самом деле в РФ мужчин до 30 лет больше, разрыв в другую сторону появляется после 35 лет.

Традиция выкупа особенно важна в менее экономически развитых регионах. Например, а в наиболее бедных уездах сумма «цайли» варьируется от 100 до 200 тысяч юаней (от 14 до 28 тысяч долларов), что в четыре раза больше, чем в «богатых» районах.

«Россию буквально продвигают в СМИ и соцсетях как потенциальный брачный рынок именно из-за отсутствия практики "цайли"», — подчеркнула Рысакова.

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Тема привлекательности русских жен, а также их необычайной заинтересованности в китайских женихах активно разгоняется в китайских соцсетях. Один из видов контента — ролики с привлекательными блондинками, которые крупным планом на камеру рассказывают, как сильно мечтают выйти замуж за китайца и почему русские мужья их не устраивают.

«Китай настолько могуч, что даже девушки из бывшего СССР бегают за китайскими мужчинами», — такие чувства призваны пробуждать многочисленные ролики в соцсетях, пишет китайское издание Red Ants.

Кто против

Трендом на популяризацию русских жен недовольны китаянки. Они указывают на сходство «импортирования» жен с торговлей людьми, писала газета South China Morning Post.

На форумах и в комментариях также хватает критики русско-китайских браков и ксенофобии. Утверждается, что от «русских женщин неприятно пахнет, поэтому могут возникнуть сложности».

«В соцсетях предостерегают от потенциальных рисков, связанных с такими браками. О них даже пишут "быстрые браки, быстрые разводы", потому что, предположительно, женятся в таких случаях достаточно скоропалительно, иногда даже не узнав друг друга из-за языкового барьера, а в процессе совместной жизни выявляется множество сложностей», — отметила ученый.