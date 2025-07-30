Колбаса в России подорожает в августе на 15%

Производители колбасных изделий и мясных деликатесов сообщили торговым сетям о повышении цен на свою продукцию на 8-15% с середины августа.

Подорожание производители объясняют ростом цен на сырье, увеличением расходов на ЖКУ зарплату и логистику, пишет «Российская газета». По данным компаний, свинина стала дороже относительно июля прошлого года на 25%, говядина — на 11-26%, курица на 13%.

По информации одной из компаний-производителей, предприятию пришлось увеличить фонд зарплаты на 32%. Тарифы на коммунальные услуги повысились с 1 июля, в том числе электроэнергия подорожала на 20%. Также специи подросли на 13%, оболочка для колбасы — на 20%.

Рост цен на сырье может быть связан с тем, что на внутреннем рынке остается меньше мяса и субпродуктов, поскольку с начала 2025 года их экспорт повысился на 44% в деньгах, а экспорт свинины — на 76%, рассказал глава Федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе Илья Ильюшин.

В сложившейся ситуации, при сохранении высокого спроса на мясо в России компаниям-производителям остается только поднять цены, чтобы частично компенсировать рост цен на сырье, поясняет председатель правления Национального союза мясопереработчиков Юлия Панферова.