Пользователи Сети поспорили о правильном способе застегивания джинсов

Рекламный ролик компании American Eagle, в котором актриса Сидни Суини застегивает джинсы, вызвал споры у пользователей Сети: как же все-таки делать это правильно.

Пользователь X выложил ролик с вопросом: «Кто вообще застегивает сначала пуговицу на джинсах, а потом молнию?!». На видео Суини использует именно такой способ.

На момент публикации пост набрал более 8 миллионов просмотров. Комментаторы разделились на два лагеря: одни сначала застегивают молнию, другие — пуговицу.

Реклама модного бренда American Eagle, в которой Суини снялась в откровенном образе, вышла несколько дней назад и уже стала скандальной. Кампанию обвинили в расизме. В одном из роликов актриса проходит мимо плаката с надписью Sydney Sweeney Has Great Genes («У Сидни Суини отличные гены»), и слоган меняется на Sydney Sweeney Has Great Jeans («У Сидни Суини отличные джинсы»).

Некоторые пользователи решили, что такой лозунг направлен на прославление людей, имеющих белый цвет кожи. «Белокурая голубоглазая женщина говорит о своих хороших генах. Это нацистская пропаганда», «Эта рекламная кампания с Сидни — это современная нацистская пропаганда», «Кто-то из вашего коллектива явно вдохновлялся Германией 40-х годов» — такие комментарии оставили под видео.