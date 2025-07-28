Депутат опроверг слухи о блокировке WhatsApp

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский опроверг сообщения о возможном прекращении работы приложения WhatsApp на территории России 1 августа.

«Опять воскресенье, звонящий телефон и вопросы о WhatsApp. Коллеги, при всем уважении, я не могу позволить себе комментировать слухи и сомнительные вбросы несостоятельных источников», — написал Боярский в своем телеграм-канале.

О том, что в России с 1 августа заблокируют WhatsApp и VPN, заявила 27 июля журналистка, экс-советник спикера Госдумы Вячеслава Володина и бывшая замглавы центрального аппарата ЛДПР Анастасия Кашеварова.

Ранее первый зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин заявил, что WhatsApp «с очень большой долей вероятности» попадет в список сервисов, подлежащих ограничениям.