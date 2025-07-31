Можно ли отравиться чистой водой

Избыточное потребление чистой воды в некоторых случаях может нанести серьезный ущерб здоровью человека и даже привести к мучительной гибели. Случаи «водного отравления» регулярно фиксируются спасателями и медиками.

Как происходит водное отравление

За выведение жидкости отвечают почки. Сначала происходит фильтрация, затем профильтровавшаяся жидкость и растворенные в ней электролиты подвергаются частичному обратному всасыванию.

Если в организм поступает слишком много жидкости, у человека замедляется выработка специальных белков-транспортеров, которые отвечают за обратное всасывание воды в почках. В результате вместо повторной обработки жидкость сразу выводится из тела в виде мочи.

В случае избыточного потребления жидкости почки не успевают провести первичную обработку (фильтрацию), так как их пропускная способность составляет примерно 1 литр в час. Излишки начинаются накапливаться в клетках организма (заметить этот эффект легко, появляются отеки).

В межклеточной и внутриклеточной жидкости организма растворены электролиты — калий, натрий, хлор, кальций, магний. Для нормальной работы их концентрация должна поддерживаться в строго определенных пределах.

Выпитая человеком избыточная вода нарушает электролитный баланс, клетки разбухают от избытка жидкости, что вызывает отек мозга, судороги и угнетение дыхания. Водная интоксикация возникает при резком падении уровня натрия в крови ниже 135 ммоль на литр.

Кто в группе риска

В группе риска испытывающие длительные нагрузки спортсмены (например, марафонцы, велосипедисты), которые вместе с потом теряют электролиты, но восполняют потерю чистой водой.

В результате уровень натрия в клетках падает до критического. Совершенно здоровый человек может внезапно впасть в кому из-за тяжелейшего электролитного нарушения или столкнуться с фатальной аритмией.

Также в группе риска люди с кишечными инфекциями, так как при рвоте и диарее организм быстро теряет соли. Восполняя потери чистой водой, можно «уронить» электролитный баланс. Врачи рекомендуют в таких случаях использовать вместо воды регидратационные растворы.

Какая доза опасна

Вопреки советам некоторых диетологов уже с утра выпивать как можно больше чистой воды, ежедневной медицинской нормой для здорового человека считается 30 миллилитров жидкости на килограмм веса. Таким образом, среднестатистическому взрослому в сутки достаточно около двух литров воды.

Симптомы «водного отравления» могут развиться от потребления трех-четырех литров воды в течение короткого промежутка времени. Чтобы обезопасить себя, достаточно помнить простое правило — не пить больше литра жидкости в час.