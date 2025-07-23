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СМИ узнали о подготовке США к холодной войне

Источник:
The Economist
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ВМС США
Фото: Sgt. Susan Wohle

Соединенные Штаты готовят ядерную инфраструктуру к новому витку холодной войны, пишет британский журнал The Economist со ссылкой на источники.

«Вопросы ядерной войны возвращаются в новую эпоху соперничества между крупными державами. Последний договор об ограничении американского и российского ядерного оружия, СНВ-3, истекает в феврале, и замены ему не предвидится», — рассказали источники.

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По их словам, Америка модернизирует все части своей «триады» ядерного оружия наземного, морского и воздушного базирования.

По данным издания, межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III будут заменены на Sentinel. Также будет увеличиваться производство бомбардировщиков В-2 и В-21, подводных лодок с баллистическими ракетами класса Ohio и Columbia.


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Политика #Мир #Военная политика
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