В Японии создадут трехметрового человекоподобного робота-спасателя

Японские ученые из университета Васэда совместно с местными компаниями начали разработку человекоподобных поисково-спасательных роботов ростом в три метра.

Планируется, что робот сам будет весить около 300 килограммов и сможет перемещать грузы от 100 килограммов. Его скорость будет 5 километров в час, пишетагентство Kyodo.

Разработчики надеются догнать американских и китайских производителей человекоподобных роботов. Тестовую модель они собираются создать к концу 2026 года, а массовое производство наладить к 2029 году.

Авторы проекта считают, что с учетом демографических проблем Японии и частых ударов стихии такие роботы будут востребованы. Они уверены, что проект станет «первым шагом Японии к возвращению на глобальную арену» производства гуманоидных робототехнических систем.



