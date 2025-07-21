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В Японии создадут трехметрового человекоподобного робота-спасателя

Источник:
Sibnet.ru
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Искусственный интеллект, нейросеть
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Японские ученые из университета Васэда совместно с местными компаниями начали разработку человекоподобных поисково-спасательных роботов ростом в три метра.

Планируется, что робот сам будет весить около 300 килограммов и сможет перемещать грузы от 100 килограммов. Его скорость будет 5 километров в час, пишетагентство Kyodo.

Разработчики надеются догнать американских и китайских производителей человекоподобных роботов. Тестовую модель они собираются создать к концу 2026 года, а массовое производство наладить к 2029 году.

Авторы проекта считают, что с учетом демографических проблем Японии и частых ударов стихии такие роботы будут востребованы. Они уверены, что проект станет «первым шагом Японии к возвращению на глобальную арену» производства гуманоидных робототехнических систем.


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