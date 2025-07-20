Гидрометцентр пообещал мокрый снег в Сибири посредине лета

Холодная погода ожидается на Урале, Поволжья и Сибири, ночная температура в ряде регионов опустится до до плюс трех-четырех градусов, ожидается мокрый снег, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По-настоящему холодная погода, на четыре-восемь градусов ниже нормы, ожидается на Урале. Температура на четыре градуса ниже нормы прогнозируется также в Татарстане и центральных регионах Приволжского федерального округа», — сказал ТАСС Вильфанд.

Затем, по его словам, этот холод распространится на юг Западной Сибири, там будет очень холодная погода. «Осадки даже прогнозируются иногда в виде мокрого снега: дождь и мокрый снег. Температура ночью составит плюс три-четыре градуса», — сказал он, отметив, что мокрый снег —это редкое явление в середине июля.