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Гидрометцентр пообещал мокрый снег в Сибири посредине лета

Источник:
ТАСС
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Мокрый снег
Фото: © Sibnet.ru

Холодная погода ожидается на Урале, Поволжья и Сибири, ночная температура в ряде регионов опустится до до плюс трех-четырех градусов, ожидается мокрый снег, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По-настоящему холодная погода, на четыре-восемь градусов ниже нормы, ожидается на Урале. Температура на четыре градуса ниже нормы прогнозируется также в Татарстане и центральных регионах Приволжского федерального округа», — сказал ТАСС Вильфанд.

Затем, по его словам, этот холод распространится на юг Западной Сибири, там будет очень холодная погода. «Осадки даже прогнозируются иногда в виде мокрого снега: дождь и мокрый снег. Температура ночью составит плюс три-четыре градуса», — сказал он, отметив, что мокрый снег —это редкое явление в середине июля.

Также уже на следующей неделе холодно будет и на юге Красноярского края. Значения прогнозируются на шесть-восемь градусов ниже обычных климатических характеристик. Дневные температуры опустятся и составят около 16-18 градусов.

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Жизнь #Погода
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