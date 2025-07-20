Сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) напомнил России о недавних ударах B2 Spirit по ядерным объектам в Иране, пригрозив Москве, если требования Америки по Украине не будут выполнены в течение 50 дней.

«Если [президенту России Владимиру] Путину и другим интересно, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал позвонить аятолле [Али Хаменеи]», — заявил Грэм.

B-2 разрабатывался на излете холодной войны специально для ударов в советском тылу, но уже тогда у ВВС США были серьезные сомнения относительно его живучести. Низкая скорость, недостаточная маневренность и отсутствие возможности сопровождения истребителями сделают его крайне уязвимым в случае обнаружения, отмечают эксперты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ЗРК Patriot: история и характеристики

Но, по их мнению, главным сдерживающим фактором от применения B2 Spirit по российским объектам станет угроза сокрушительного удара.

Россия располагает внушительным арсеналом для ответного удара: от флота высокотехнологичных атомных ударных подводных лодок до стратегических бомбардировщиков Ту-160М, которые способны нанести удар крылатыми ракетами по любой цели в мире.