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Путин поручил ввести новые ограничения для мессенджеров

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин по итогам встречи с представителями деловых кругов поручил правительству ввести новые ограничения на использование коммуникационных сервисов из недружественных государств. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Представить предложения: о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах», — говорится в документе.

Поручение главы государства будет контролировать премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен подготовить и представить отчет о выполнении до установленного президентом срока — 1 сентября 2025 года.

Встреча Путина с представителями российских деловых кругов состоялась 26 мая. Участие в мероприятии приняли руководители компаний, которые обеспечивают технологический суверенитет и замещают ушедшие из России бренды.

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