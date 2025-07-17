Выпущен новый смартфон на «Авроре»

Новый смартфон OKO Phone 5 пополнил семейство устройств на отечественной операционной системе «Аврора», сообщила пресс-служба компании «Открытая мобильная платформа».

Смартфон собирается из китайских комплектующих. OKO Phone 5 работает на базе бюджетного процессора Unisoc T616, который был представлен в 2021 году. В программе AnTuTu набирает менее 300 тысяч баллов.

На устройстве установлена новейшая версия ОС «Аврора» 5.1.5, в которой разработчики исправили порядка 50 уязвимостей и ошибок, а также добавили поддержку движка Chromium версии 1.8.0.

У смартфона 8 гигабайт оперативной памяти и 128 постоянной, жидкокристаллический экран размером 6,58 дюйма и разрешением 1080x2408 пикселей, батарея емкостью 5000 мАч, три камеры, основная из которых имеет разрешение в 48 мегапикселей.

«Аврора» — российская мобильная операционная система, включающая проекты с открытым исходным кодом и компоненты с закрытым исходным кодом. Разработкой ОС занимается компания «Открытая мобильная платформа», принадлежащая Ростелекому.