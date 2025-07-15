Утечки данных в России в 2025 году сократились на 15%

Количество утечек данных у российских компаний в первом полугодии 2025 года сократилось год к году на 15%, а объем опубликованных данных уменьшился в 2,5 раза, сообщила компания «Солар», специализирующаяся на кибербезопасности.

«На снижение количества утечек повлияли оборотные штрафы, вступившие в силу в конце мая. К этому событию большинство организаций подготовились и усилили киберзащиту», — цитирует «Коммерсант» слова старшего управляющего директора AppSec Solutions Антона Башарина.

Лидерами по количеству утечек остаются ритейл и электронная коммерция. В 2024 году было опубликовано более 1,5 млрд записей пользователей, сообщил со ссылкой на компанию InfoWatch.

«Главная причина — концентрация высоколиквидных сведений. Ритейлеры хранят платежные реквизиты, персональные данные, истории покупок и данные о предпочтениях покупателей, что может стать золотой жилой для хакеров», — считает представитель «КОРУС Консалтинг» Мария Бар-Бирюкова.

Другая причина — техническая слабость и несовершенная система безопасности компаний.

Федеральный закон, усиливающий административную ответственность компаний за утечку персональных данных и нарушения при их обработке, начал действовать 30 мая 2025 года. Новый механизм предусматривает значительные штрафы для операторов за действия или бездействие, приведшие к незаконной передаче информации о гражданах, сообщал Роскомнадзор.