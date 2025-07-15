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Средняя ставка по трехмесячным вкладам в крупных банках упала ниже 18%

Источник:
Sibnet.ru
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Часть вывески со словом
Фото: © Sibnet.ru

Средняя ставка по трехмесячным вкладам в крупных банках снизилась до 17,93%, ранее такой она была в октябре 2024 года, сообщила пресс-служба маркетплейса Финуслуги.

По полугодовым вкладам средняя ставка в топ-20 уменьшилась до 17,25%, по годовым — до 16,24%. Одновременно упала максимальная ставка: по трехмесячным вкладам до 20%, по полугодовым – 19%, по годовым – 19,5%. Минимальные ставки, соответственно: 15,74%, 14,91% и 13,38%.

С начала июня, когда состоялось последнее заседание Банка России по ключевой ставке, ставка по годовым вкладам снизилась на 2,27 процентных пункта, по полугодовым – на 1,94, по трехмесячным — на 1,65 процентных пункта. Доходность вкладов сократилась во всех банках первой двадцатки.

В условиях возможного снижения ключевой ставки, а значит и потенциального ухудшения условий по вкладам, разумно фиксировать доходность на срок от полугода до года, советовалэксперт.


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Экономика #Деньги
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