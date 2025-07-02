Российские банки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ стали ухудшать условия по вкладам. Но эксперты считают, что спрос на сберегательные продукты сохранится. Существуют методики, позволяющие сохранить максимальную доходность по депозитам.

Ставки по вкладам снижаются с начала года. Если в январе максимальная ставка по депозитам десяти крупнейших российских банков составляла 22,3% годовых, то к концу мая она снизилась до 18,4% , следует из статистики ЦБ.

Этот процесс набрал обороты после 6 июня, когда ЦБ впервые за несколько месяцев снизил ключевую ставку до 20%. Вслед за этим решением банки массово начали ухудшать условия по депозитам.

По данным маркетплейса «Финуслуги», по состоянию на 23 июня средняя ставка по трехмесячным вкладам без специальных условий в топ-20 банках составила 18,77%, по полугодовым депозитам — 18,08%, по годовым — 17,29%. В среднем проценты по вкладам упали на 0,81-1,22%, а с начала 2025 года — на 2,75-3,81%.

«Это логичная реакция банков на изменение стоимости фондирования: высокая ключевая ставка больше не компенсируется ожидаемой доходностью по активным операциям», — пояснила аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.

До следующего заседания Банка России в июле будет происходить дальнейшее снижение максимальных ставок по вкладам. Тенденция к снижению доходностей по депозитам сохранится, даже если ЦБ оставит ключевую ставку без изменений, считает аналитик.

Что ждет рынок депозитов

Снижение ставок по вкладам может привести к частичному оттоку ликвидности из банков, но основная часть средств останется в банковской системе, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Это связано с традиционной консервативностью российских вкладчиков: они предпочитают банковские депозиты как наиболее понятный и низкорисковый инструмент, даже если доходность по ним значительно снижается», — сказал Аксаков в интервью РИА Новости.

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По его словам, со снижением доходности депозитов часть средств «перетечет» на потребление, инвестиции в недвижимость и фондовый рынок. «Выбор между вкладом и инвестициями зависит от целей и склонности к риску. Максимально надежными вложениями являются банковские депозиты и облигации федерального займа (ОФЗ)», — напомнил депутат.

«Потенциально более высокую доходность по сравнению с вкладами могут обеспечить акции российских компаний – на данный момент они недооценены из-за санкционных рисков», — отметил Аксаков, предупредив, что риски потерь при вложении в акции могут быть существенно выше.

Как сохранить доходность вкладов

В условиях возможного снижения ключевой ставки, а значит и потенциального ухудшения условий по вкладам, разумно фиксировать доходность на срок от полугода до года, посоветовала Замалеева.

Она рекомендовала использовать стратегию «вкладной лестницы»: разбить сумму на равные части и разместить на три, шесть, девять и 12 месяцев. По мере окончания каждого вклада его можно пролонгировать или переложить под более выгодную ставку. Это позволяет сохранить ликвидность средств и оперативно реагировать на изменение рыночных условий, пояснила аналитик.