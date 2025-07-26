Холодная газированная вода оказалась самым быстрым средством утоления жажды. При этом натуральная минерализованная вода обычному человеку больше вредна, чем полезна, заявили врачи программы «Жить здорово».

Холодная лучше теплой

По словам иммунолога Андрея Продеуса, эффективность воды разной температуры для утоления жажды подтверждена научными экспериментами. После 12 часов без питья быстрее всего напивались люди, которым давали холодную (4-6 градусов) воду. Пившие теплую воду (22 градуса) выпивали больший объем, поскольку никак не могли утолить жажду.

Холодная вода более «ярко» ощущается во рту, что ускоряет появление чувства насыщения. Теплая вода, которая по температуре слабо отличается от окружающей среды, не так сильно раздражает рецепторы, поэтому сигналы в мозг идут слабее, медленнее и жажда утоляется менее эффективно.

Есть и еще одно объяснение. При поступлении чего-то прохладного в организм, сосуды немного сужаются, это дает небольшое повышение давления. Мозг оценивает ситуацию как нормальную, без обезвоживания, и чувство жажды прекращается.

Газированная лучше обычной

За счет пузырьков газированная вода воспринимается организмом как более объемная — желудок растягивается больше и быстрее наступает ощущение насыщения.

Также благодаря пузырькам газированная вода быстрее всасывается. Кардиолог Герман Гендельман привел пример шампанского, от которого чувство опьянения наступает быстро, несмотря на слабый градус.

В СССР почти в каждом доме был бытовой агрегат для газирования воды — сифон. Это устройство объемом 1-2 литра со сменными баллончиками газа. Кто-то просто газировал воду, а кто-то добавлял варенье и сиропы, изобретая собственные напитки

Однако газированная вода не рекомендуется людям с чувствительным желудком и детям. И некоторые исследования говорят, что газированная вода при постоянном длительном употреблении вредит зубной эмали.

Газированная или минеральная

Газированная вода и минеральная — не одно и тоже. Газированная — это обычная вода, искусственно насыщенная углекислым газом (СО2). Минеральная — природная вода, которая изначально содержит углекислый газ и богата микроэлементами и растворенными солями.

«Когда мы пьем (минеральную воду), соль всасывается и приводит к тому, что увеличивается объем циркулирующей крови, отекают стенки сосудов, повышается артериальное давление», — сказал Продеус.

По утверждению врачей, соленую минеральную воду, особенно такую как «Ессентуки 17», можно пить только в определенных случаях. Например, если спортсмен бежит марафон и теряет много электролитов (соединения, обеспечивающие проведение электрического заряда, нервных импульсов). Или при диарее, когда организм обезвоживается и необходимо задерживать жидкость.

Это подтверждает и медицинская статистика. Когда люди на курортах неконтролируемо пьют минеральные воды, нередко зарабатывают проблемы с давлением, усиливается сердечная недостаточность.

Соленые минеральные воды нельзя использовать как напитки для утоления жажды и категорически нельзя пить гипертоникам и людям с другими сердечно-сосудистыми проблемами.