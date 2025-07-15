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Ученые НГУ запатентовали технологию ремонта двигателей самолетов

Источник:
Sibnet.ru
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двигатель самолета
Фото: © jannoon028, freepik.com

Ученые Новосибирского государственного университета запатентовали технологию восстановления лопаток газотурбинных двигателей, применяемых в авиации и энергетике, сообщила пресс-служба вуза.

Новая методика позволяет снизить стоимость ремонта и обеспечивает высокую прочность и долговечность восстановленных элементов. Для этого, прежде чем приступить к основному этапу ремонта – наплавке металла на лопатки, на них наносят специальные защитные слои, предотвращающие перегрев.

«Мы применяем особый режим лазерного импульсно-периодического воздействия, позволяющий формировать на поверхности прочные защитные слои металла или керамических композитов. Этот подход позволил сохранить исходную геометрическую форму лопатки и обеспечить надежное сцепление восстановленного слоя с основной конструкцией», – цитирует пресс-служба НГУ заведующего лабораторией лазерной технологии Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александра Маликова.

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По словам ученого, необходимыми компетенциями для производства высококачественных лопаток газотурбинных двигателей и их ремонта в мире обладают всего четыре страны: США, Великобритания, Франция и Россия, и раньше отечественная энергетика довольно сильно зависела от зарубежных поставщиков.

После ухода с рынка зарубежных компаний возникла острая необходимость в собственных технологиях, ответом на которую и стала новосибирская разработка. Интерес к ней уже проявил ряд крупных российских компаний, использующих газотурбинные установки, добавила пресс-служба НГУ.

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