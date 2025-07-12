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Boeing в Индии рухнул из-за странного отсутствия топлива в двигателях

Источник:
Sibnet.ru
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Крушение Boeing 787 под Ахмадабадом
Фото: Aircraft Accident Investigation Bureau

Двигатель самолета Boeing 787 Dreamliner, разбившегося в Индии 12 июня, остался без топлива после начала полета, так как отключили переключатели топливного отсека, говорится в предварительном отчете о расследовании катастрофы.

Переключатели подачи топлива обоих двигателей были переведены в положение «отключение» практически сразу после взлета. Причины этого маневра неясны, передает Bloomberg содержание документа.

Один из пилотов, имя которого не разглашается, спросил другого, почему он отключил подачу топлива, но тот, согласно расшифровке записи разговоров в кабине, отрицал это.

Американский эксперт по авиационной безопасности Джон Кокс заявил Channel News Asia, что пилот не сможет случайно сдвинуть топливные переключатели. Их отключают во время полета только в экстренных ситуациях, например, при возгорании двигателя. В отчете такие ситуации не упоминаются.

Самолет Air India, выполнявший рейс из Ахмадабада в Лондон, разбился через 30 секунд после взлета 12 июня. Судно, на котором находились 242 человека, упало на здание общежития местного колледжа. Погибли более 270 человек, в числе которых жители общежития. Один пассажир выжил при крушении.

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ЧП #Происшествия
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Топ комментариев

urbasik

Насмотрятся Инсасамок и сума сходят.

corrector

по стилю поведения больше похож на женщину - кошку

se 34

У них есть гиганские запасы старья которое можно модернизировать и продать, плюс еще то что производят...

pepelmetal

Это правильно, но нужно ещё выше!