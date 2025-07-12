Зеленский пообещал не быть президентом 30 лет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует оставаться на этой должности 30 или более лет.

«Я не буду президентом 30 или 35 лет, поверьте мне. А это значит, что я должен пройти через эту работу и сохранить самоуважение. Для меня это очень важно», — сказал Зеленский в интервью «Би-би-си».

Зеленский выиграл президентские выборы в 2019 году. Срок его полномочий истекал в 2024 году, но новые выборы не были объявлены из-за военного положения, введенного президентом после начала специальной военной операции России на Украине.

Политик допустил, что президентские выборы на Украине могут пройти через 90 дней после окончания конфликта Россией.