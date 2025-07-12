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Зеленский пообещал не быть президентом 30 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует оставаться на этой должности 30 или более лет.

«Я не буду президентом 30 или 35 лет, поверьте мне. А это значит, что я должен пройти через эту работу и сохранить самоуважение. Для меня это очень важно», — сказал Зеленский в интервью «Би-би-си».

Зеленский выиграл президентские выборы в 2019 году. Срок его полномочий истекал в 2024 году, но новые выборы не были объявлены из-за военного положения, введенного президентом после начала специальной военной операции России на Украине.

Политик допустил, что президентские выборы на Украине могут пройти через 90 дней после окончания конфликта Россией.

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Политика #Мир
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