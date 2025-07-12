Пчелу-киборга создали в Китае

Первую в мире пчелу-киборга с контроллером мозга, который управляет движениями насекомого, создали в Китае.

«Роботы на основе насекомых наследуют превосходную мобильность, возможности маскировки и приспособляемость к окружающей среде своих биологических хозяев», — цитирует SouthChina Morning Post профессора Чжао Цзеляна из Пекинского технологического института.

Ученые разработала миниатюрное устройство весом всего 74 миллиграмма, которое крепится на спину насекомого и через микроскопические электроды воздействует на его мозг. Такой контроллер весит меньше, чем мешочек с нектаром.

Через электронные импульсы можно управлять действиями пчелы: повернуть налево, повернуть направо, наступать, отступать. В девяти из десяти случаев насекомое правильно выполняла команды. Пролететь такая пчела может расстояние до пяти километров.

Пчела-киборг сможет выполнять функции военных разведчиков или искать выживших среди руин после землетрясения.