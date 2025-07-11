Средняя цена элитного жилья достигла астрономической суммы

Средняя цена элитного жилья достигла почти 270 миллионов рублей, сообщили аналитики Whitewill, отметив, что в первом полугодии рынок высокобюджетных новостроек сохраняет устойчивый спрос на проекты даже с трехкратным ростом стоимости.

«Средняя цена лота в сделке достигла 2 150 000 рублей за квадратный метр, а средний бюджет покупки — 270 000 000 рублей при средней площади приобретенного лота 125,5 квадратных метров», — приводят «Известия» Whitewill.

Согласно оценкам экспертов, за весь срок реализации элитный проект может достичь трехкратного роста цены при устойчивом спросе, который не всегда напрямую зависит от стадии готовности и во многом связан с качественными характеристиками предложения, общей конъюнктурой рынка и высокой устойчивостью сегмента.

По итогам первой половины 2025 года, в сегменте элитной и премиальной недвижимости стоимостью свыше 1,5 миллиона рублей за квадратный метр было реализовано 41,8 тысячи квадратных метров суммарной стоимостью 83 миллиарда рублей.