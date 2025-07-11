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«Вектор» разработал экспресс-тест на один из клещевых вирусов

Источник:
Sibnet.ru
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Табличка, предупреждающая об опасности клещей
Фото: © Sibnet.ru

Ученые федерального научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске разработали экспресс-тест для выявления вируса Цзинмэнь, который переносят клещи, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Вирус Цзинмэнь (Jingmen tick virus) впервые был обнаружен в 2013 году в клещах на территории Китая, а позже был выявлен и у людей, обратившихся за медицинской помощью после укусов.

«Специалисты Центра "Вектор" уже зафиксировали случаи выявления вируса в клещах как в Азиатской, так и в Европейской частях России», – уточняет пресс-служба ведомства.

Тест, разработанный новосибирскими специалистами, позволяет анализировать как самих клещей, так и образцы крови пациентов, при этом он способен выявлять даже минимальные концентрации вируса. Быстрое обнаружение, в свою очередь, позволит врачам оперативно назначить необходимое лечение.

«Вектор» готов производить до 10 тысяч таких экспресс-тестов в год.

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По данным Роспотребнадзора на 8 июля, с начала сезона активности клещей в больницы с жалобами на укусы обратились почти 412 тысяч россиян. Больше всего обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, Томской областях, а также Пермском крае и Удмуртской Республике.

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Жизнь #Здоровье #Наука #Новосибирск
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