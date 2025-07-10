МВД уточнило, в каком случае может позвонить полицейский

Сотрудник полиции может связаться с гражданином по телефону только для того, чтобы пригласить в отделение, предупредила представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае, когда необходимо пригласить в подразделение», — написала Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, мошенники часто представляются по телефону представителями различных ведомств. Так, они используют для обмана россиян упоминание правоохранительных органов, Центробанка, Соцфонда, ФНС и других учреждений.

Волк подчеркнула, что если преступники используют угрозы и запугивание, то это явный признак мошенничества. Она посоветовала в таком случае прекратить общение и положить трубку.