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Млечный Путь оказался в центре гигантской космической пустыни

Источник:
Sibnet.ru
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Космос, туманности и звезды
Фото: © Алексей Поляков

Астрономы нашли обоснование того, что Млечный Путь и соседние галактики находятся в необычно пустой области космоса диаметром в миллиард световых лет.

Предположение астрономов основывается на том, что скорости расширения вселенной в настоящее время и в первые эпохи после Большого взрыва различаются. Ученые объясняют это наличием большой «зоны пустоты», сообщила пресс-служба британского Королевского астрономического общества (RAS).

«Возможное решение этой проблемы заключается в том, что наша галактика находится близко к центру космической "пустыни". Тогда материя будет стремиться двигаться в сторону границ этой пустоты, что будет постепенно делать ее еще более свободной от материи. В результате нам будет казаться, что близкие к нам объекты будут удаляться друг от друга быстрее, чем более далекие галактики», — пояснил сотрудник Университета Портсмута Индранил Баник.

Космологический кризис возник несколько лет назад, когда замеряли скорости расширения Вселенной в рамках наблюдений за микроволновым «эхом» Большого взрыва, переменными звездами-цефеидами в Млечном Пути и вспышками сверхновых в соседних галактиках. Значения этих скоростей значительно отличались. Позже этот феномен был подтвержден другими способами и инструментами.

Расчеты показали, что расхождение в скоростях можно объяснить тем, что Млечный Путь и соседние с ним галактики находятся внутри «зоны пустоты», где плотность материи примерно на 20% ниже, чем в других регионах Вселенной.

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Топ комментариев

physx

То есть, если чье то мнение не совпадает с твоим, значит это жертва пропаганды? Громкое заявление.

mosquito__2010

Если мы идем к тому, что должны стереть нацию в ноль, мы очень быстро и успешно в этом преуспеваем ©ну...

Uynachalnica

Можно и в городах повырубить. а то на машины падают. Кустарников и травы достаточно.

mosquito__2010

а теперь озвучь хоть один как ты выразился патриотический лозунг. очень любопытно что именно ты имеешь...