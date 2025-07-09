Млечный Путь оказался в центре гигантской космической пустыни

Астрономы нашли обоснование того, что Млечный Путь и соседние галактики находятся в необычно пустой области космоса диаметром в миллиард световых лет.

Предположение астрономов основывается на том, что скорости расширения вселенной в настоящее время и в первые эпохи после Большого взрыва различаются. Ученые объясняют это наличием большой «зоны пустоты», сообщила пресс-служба британского Королевского астрономического общества (RAS).

«Возможное решение этой проблемы заключается в том, что наша галактика находится близко к центру космической "пустыни". Тогда материя будет стремиться двигаться в сторону границ этой пустоты, что будет постепенно делать ее еще более свободной от материи. В результате нам будет казаться, что близкие к нам объекты будут удаляться друг от друга быстрее, чем более далекие галактики», — пояснил сотрудник Университета Портсмута Индранил Баник.

Космологический кризис возник несколько лет назад, когда замеряли скорости расширения Вселенной в рамках наблюдений за микроволновым «эхом» Большого взрыва, переменными звездами-цефеидами в Млечном Пути и вспышками сверхновых в соседних галактиках. Значения этих скоростей значительно отличались. Позже этот феномен был подтвержден другими способами и инструментами.

Расчеты показали, что расхождение в скоростях можно объяснить тем, что Млечный Путь и соседние с ним галактики находятся внутри «зоны пустоты», где плотность материи примерно на 20% ниже, чем в других регионах Вселенной.