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Появилась идея о резком увеличении налога на старые авто

Источник:
Sibnet.ru
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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) разрабатывает законопроект о повышении транспортного налога на автомобили старше 15 лет, сообщил президент организации Алексей Подщеколдин.

«Прописать, какое должно быть обслуживание и каким должен быть срок использования машины», — сказал о законопроекте Подщеколдин Autonews в кулуарах пресс-конференции «Авторетейл. Итоги 1-го полугодия».

По его словам, когда срок эксплуатации автомобиля закончится, его надо сдавать в утиль, и это должно поддерживать государство.

РОАД предлагает по истечении 15 лет с момента выпуска вводить повышенный налог на транспортные средства, а также ввести обязательный техосмотр два раза в год в отношении таких машин.

«Остальную дискриминацию вводить не стоит, К сожалению, в нашей стране сейчас средний возраст автомобиля — 16 лет. Если ввести более жесткие нормы, граждане пострадают», — заявил Подщеколдин.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Если мы идем к тому, что должны стереть нацию в ноль, мы очень быстро и успешно в этом преуспеваем ©ну...

physx

То есть, если чье то мнение не совпадает с твоим, значит это жертва пропаганды? Громкое заявление.

mosquito__2010

а теперь озвучь хоть один как ты выразился патриотический лозунг. очень любопытно что именно ты имеешь...

corrector

половые извращенцы просто другими категориями мыслить не могут, а их на западе полно во власти