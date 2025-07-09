Появилась идея о резком увеличении налога на старые авто

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) разрабатывает законопроект о повышении транспортного налога на автомобили старше 15 лет, сообщил президент организации Алексей Подщеколдин.

«Прописать, какое должно быть обслуживание и каким должен быть срок использования машины», — сказал о законопроекте Подщеколдин Autonews в кулуарах пресс-конференции «Авторетейл. Итоги 1-го полугодия».

По его словам, когда срок эксплуатации автомобиля закончится, его надо сдавать в утиль, и это должно поддерживать государство.

РОАД предлагает по истечении 15 лет с момента выпуска вводить повышенный налог на транспортные средства, а также ввести обязательный техосмотр два раза в год в отношении таких машин.

«Остальную дискриминацию вводить не стоит, К сожалению, в нашей стране сейчас средний возраст автомобиля — 16 лет. Если ввести более жесткие нормы, граждане пострадают», — заявил Подщеколдин.